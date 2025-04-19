В Новосибирске осуждены шесть организаторов незаконных азартных игр

В Новосибирске осудили шестерых человек за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в региональном Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России.
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