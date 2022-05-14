Зверев не включил Надаля в число фаворитов «Ролан Гаррос»: «Надеюсь, он приедет здоровым»

Александр Зверев не включил Рафаэля Надаля в топ-3 фаворитов «Ролан Гаррос».  «Мне очень жаль Рафу, надеюсь, он приедет здоровым на «Ролан Гаррос».

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