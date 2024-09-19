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Писатели из Донбасса станут почетными гостями литературного форума в Челябинске

Писатели из Донбасса станут почетными гостями литературного форума в Челябинске

Уже через неделю в Челябинске состоится Всероссийский литературный форум РыжийФест. В его программе – более 100 мероприятий для читателей разных возрастов: творческие встречи с известными авторами, продажа книг российских издательств и книготорговых организаций, выставки, спектакли и перформансы.

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