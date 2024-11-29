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ТАС: На Западе не верят в ответ Москвы и прямо воюют с Россией

ТАС: На Западе не верят в ответ Москвы и прямо воюют с Россией

В США признали, что на Западе не верят в ответ Москвы, поэтому прямо воюют с Россией.Старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative написал, что страны Запада не верят в то, что получат от России ответные действия, поэтому напрямую ведут войну против неё.

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