ТАС: На Западе не верят в ответ Москвы и прямо воюют с Россией

В США признали, что на Западе не верят в ответ Москвы, поэтому прямо воюют с Россией.Старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative написал, что страны Запада не верят в то, что получат от России ответные действия, поэтому напрямую ведут войну против неё.