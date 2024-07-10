В городские думы Ямала хотят пройти два кандидата с судимостью

На выборы в ЯНАО заявилось два человека с судимостью. К ответственности привлекался кандидат в думу Салехарда Эдуард Аюпов и претендент на мандат в думе Ноябрьска Сергей Созин — оба выдвинуты партией «Справедливая Россия», следует из данных на официальных сайтах ТИК Ноябрьска и Салехарда.
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