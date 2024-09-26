Силовики под Волгоградом проверяют сообщения о планах нападения на школы

Информация об угрозе вооруженного нападения на учебные заведения района появилась в анонимном телеграм-канале, сообщает 25 сентября пресс-служба администрации городского поселения города Котово Волгоградской области.
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