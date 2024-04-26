Поздравляем супругов Юлию и Игоря Плешаковых с 10-летием совместной жизни. Желаем семейного благополучия, любви, счастья, здоровья и всех благ.
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Поздравляем супругов Юлию и Игоря Плешаковых с 10-летием совместной жизни. Желаем семейного благополучия, любви, счастья, здоровья и всех благ.