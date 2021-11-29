Виралайф

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Это потому, что все передали в часные руки. Транспорт должен быть государственным. Только гос. регулирование решит мн...Трамваи и троллей...
  • Геннадий Бережнов
    Одно хорошо, что договор на пол года, а не на 10 лет!Чем Вучич обаял П...
  • Анатолий Панов
    Давай Витек вперед и спесней!! только не забуть одеть кастрюлю на голову иначе тебя не примут в/на Украине.«Вот тебе Вова и ...

Глава ФРС Пауэлл предупредил о рисках для экономики США из-за нового омикрон-штамма

Глава ФРС Пауэлл предупредил о рисках для экономики США из-за нового омикрон-штамма

© AP Photo / Patrick SemanskyЧитать ria.ru в Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что появление нового штамма коронавируса «омикрон» создает дополнительные риски для экономики США, в том числе по занятости и инфляции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх