Глава ФРС Пауэлл предупредил о рисках для экономики США из-за нового омикрон-штамма

© AP Photo / Patrick SemanskyЧитать ria.ru в Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что появление нового штамма коронавируса «омикрон» создает дополнительные риски для экономики США, в том числе по занятости и инфляции.
© AP Photo / Patrick SemanskyЧитать ria.ru в Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что появление нового штамма коронавируса «омикрон» создает дополнительные риски для экономики США, в том числе по занятости и инфляции.
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