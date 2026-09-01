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Новости Липецка

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ЕГЭ-2027: изменениями по трём предметам для липецких выпускников

ЕГЭ-2027: изменениями по трём предметам для липецких выпускников

В ЕГЭ-2027 изменятся история, профильная математика и информатика.Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) Единого государственного экзамена на 2027 год.

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