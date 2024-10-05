Ученые исследуют, как осознанные сновидения могут помочь в изучении работы мозга

Современные исследования сновидений: новые открытия и перспективы В последние годы исследования сновидений привлекли внимание учёных, что привело к важным открытиям, проливающим свет на природу сновидений и их связь с реальной жизнью.
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