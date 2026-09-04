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Татар-информ

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Ольга Павлова: антитеррористическую грамотность дети должны знать как ПДД

Ольга Павлова: антитеррористическую грамотность дети должны знать как ПДД

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» За первое полугодие 2026 года число несовершеннолетних, причастных к террористическим преступлениям, выросло на 52 %.

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