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Герман Клименко: Аудитория Skype, увы, оказалась неплатежеспособной и потому Microsoft невыгодной

Герман Клименко: Аудитория Skype, увы, оказалась неплатежеспособной и потому Microsoft невыгодной

Популярный сервис для видеозвонков Skype может прекратить работу уже в мае 2025 года. Об этом сообщил портал XDA Developers, специалисты которого обнаружили в последней версии программы сообщение, предупреждающее о ее скором закрытии.

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Комментарии
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АК
Александр Кузенков
Просто они её заменяют на Тиам.. - там ДЫРЫ для прослушки и т.д. ещё больше...Вот и впаривают  нам...
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20 час.
Евгений Масюк
Последний раз скайпом пользовался в 2020 году. И работал он из рук вон плохо. Потому он и стал никому не нужен. Люди перешли на лучше работающих конкурентов
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8 час.
Александр Александров
Ну что же... Значит просто пришло время ему умереть. С сервисами это случается. Кто-нибудь сейчас помнит &quot;аську&quot;? Вот и &quot;скайпу&quot; пора... А видеосервисов сейчас навалом всяких...
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3 час.
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