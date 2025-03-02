Популярный сервис для видеозвонков Skype может прекратить работу уже в мае 2025 года. Об этом сообщил портал XDA Developers, специалисты которого обнаружили в последней версии программы сообщение, предупреждающее о ее скором закрытии.
Герман Клименко: Аудитория Skype, увы, оказалась неплатежеспособной и потому Microsoft невыгодной
Комментарии
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АК
Александр Кузенков
Просто они её заменяют на Тиам.. - там ДЫРЫ для прослушки и т.д. ещё больше...Вот и впаривают нам...
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20 час.
Евгений Масюк
Последний раз скайпом пользовался в 2020 году. И работал он из рук вон плохо. Потому он и стал никому не нужен. Люди перешли на лучше работающих конкурентов
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8 час.
Александр Александров
Ну что же... Значит просто пришло время ему умереть. С сервисами это случается. Кто-нибудь сейчас помнит "аську"? Вот и "скайпу" пора... А видеосервисов сейчас навалом всяких...
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3 час.
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