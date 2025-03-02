Герман Клименко: Аудитория Skype, увы, оказалась неплатежеспособной и потому Microsoft невыгодной

АК Александр Кузенков Просто они её заменяют на Тиам.. - там ДЫРЫ для прослушки и т.д. ещё больше...Вот и впаривают нам...

Евгений Масюк Последний раз скайпом пользовался в 2020 году. И работал он из рук вон плохо. Потому он и стал никому не нужен. Люди перешли на лучше работающих конкурентов