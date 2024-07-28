Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Хараничева
    Было предупреждение? Было! Штрафовать таких нужно, чтобы было неповадно другим!Шторм «колбасил» ...
  • А Кудасов
    А более интимное про Трампа ему тоже ведомо? Он что вдовец иль так похудел от стараний боясь обручальное потерять? Ку...Зеленский похваст...
  • Вовладар Даров
    Он кем себя возомнил властелином мира? Руки ему целовать!)Президент Турции ...

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 28 июля 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 28 июля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 115-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Великие Проходы Харьковской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх