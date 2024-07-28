Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 28 июля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 115-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Великие Проходы Харьковской области.
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