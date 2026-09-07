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Карпукас: «Статус Глушенкова не стал еще выше от перехода в «Зенит». Для меня важнее не статус, а чемпионство»

Карпукас: «Статус Глушенкова не стал еще выше от перехода в «Зенит». Для меня важнее не статус, а чемпионство»

Новичок «Зенита» Артем Карпукас, перешедший в петербургский клуб из «Локомотива», заявил, что для него в новой команде имеет значение не свой персональный статус, а желание завоевать золотые медали чемпионата России.

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