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Нижегородская правда

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Ночной кошмар: что делать, если сигнализация не даёт спать

Ночной кошмар: что делать, если сигнализация не даёт спать

Читатель «Нижегородской правды» рассказал, что целую ночь не спал, потому что у машины во дворе постоянно срабатывала сигнализация.

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