Депутат Милонов предложил ввести униформу для госслужащих

Депутат Госдумы Виталий Милонов в обращении на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина предложил внедрить специальную универсальную форму (мундир) для государственных служащих.
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