Секрет устойчивости России

Россия — удивительная страна: у неё так много проблем, она кажется такой уязвимой — и при этом многократно более сильный и коварный враг не может её одолеть, русские продолжает гнуть свою линию вопреки всему.
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