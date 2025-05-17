Грецкие орехи — не только вкусный, но и полезный продукт. Многие знают, что они богаты витаминами, антиоксидантами и жирными кислотами, укрепляют сердце, улучшают работу мозга и помогают бороться со стрессом.
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