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В Якутии началось строительство Ленского моста

В Якутии стартовало строительство Ленского моста. Торжественная церемония заливки первой буронабивной сваи под опору конструкции состоялась возле поселка Табага рядом с Якутском, передает «Российская газета».

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