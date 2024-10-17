В Якутии началось строительство Ленского моста

В Якутии стартовало строительство Ленского моста. Торжественная церемония заливки первой буронабивной сваи под опору конструкции состоялась возле поселка Табага рядом с Якутском, передает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии