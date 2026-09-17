КНДР уличила Японию и Южную Корею в ядерных амбициях

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль обвинил Японию и Республику Корея в наращивании военной мощи ради получения ядерного оружия.
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