Военный суд утвердил заочный пожизненный срок командиру бригады ВСУ Ярошевичу

Апелляционный военный суд утвердил заочный приговор командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковнику Фёдору Ярошевичу (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), приговорённому к пожизненному сроку за обстрелы Белгорода.
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