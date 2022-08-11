BMW снёс ограждения на улице Ипподромской в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска на улице Ипподромской в 7.30 утра 11 августа, в четверг, произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль BMW выехал на дорогу, где проводится ремонт и снёс металлические ограждения, установленные рабочими.