ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав - ПМЭФ

ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских удостоверений, передает РИА Новости.Об этом в ходе беседы с корреспондентами агентства на Петербургском международном экономическом форуме сообщил замначальника ведомства Олег Понарьин.
ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских удостоверений, передает РИА Новости.Об этом в ходе беседы с корреспондентами агентства на Петербургском международном экономическом форуме сообщил замначальника ведомства Олег Понарьин.
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