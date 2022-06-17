Аргументы и Факты

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ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав - ПМЭФ

ГИБДД готовит пакет изменений для получения водительских прав - ПМЭФ

ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских удостоверений, передает РИА Новости.Об этом в ходе беседы с корреспондентами агентства на Петербургском международном экономическом форуме сообщил замначальника ведомства Олег Понарьин.

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