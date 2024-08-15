НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

9 подписчиков

Марио Личка — о стыке Карраскаля с Венделом: «Обычный отбор. От Хорхе не шло инициативы нанести травму»

Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о стыке полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля с Венделом во время матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх