Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о стыке полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля с Венделом во время матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).