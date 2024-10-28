Южная Корея рассматривает возможность прямой поставки оружия Украине

Отменив политику запрета на оказание летальной помощи воюющей стране, — Bloomberg.Если это произойдет, то, учитывая поставки КНДР в России, в войне будут задействованы крупнейшие артиллерийские производители в мире.
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