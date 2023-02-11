Знаете ли вы, зачем мужчины стали делать обрезание

В мире почти 40% мужчин прошли через процедуру обрезания, в России таких насчитывается около 8 млн. Знаете ли вы, как появилась эта процедура, зачем она выполняется и есть ли к ней какие-либо медицинские показания? Проверьте в тесте "Газеты.