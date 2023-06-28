"Суровикина не видно с субботы": После мятежа вбросы стали делать и о "генерале Армагеддоне"

После попытки военного мятежа вбросы стали делать и о генерале Сергее Суровикине. Будто забыв, что именно он первым записал обращение к участникам известного похода, напоминая, что воины не могут отступить от защиты Родины, став жертвами интриг.
После попытки военного мятежа вбросы стали делать и о генерале Сергее Суровикине. Будто забыв, что именно он первым записал обращение к участникам известного похода, напоминая, что воины не могут отступить от защиты Родины, став жертвами интриг.
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