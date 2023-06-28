Царьград

5 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Давить ребята этих тварей!!!!!!Срочная эвакуация...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    " Когда же стали появляться данные о погибших иностранных наёмниках, украинская сторона назвала их "туристами"." - Ка...Удар по Краматорс...
  • Сергей Бессонов
    "Контрнаступление ВСУ находится на "ранних сроках" – Блинкен"      Э нет Энтони, плохая из тебя повитуха. Жалко Урсул...Контрнаступление ...

"Суровикина не видно с субботы": После мятежа вбросы стали делать и о "генерале Армагеддоне"

"Суровикина не видно с субботы": После мятежа вбросы стали делать и о "генерале Армагеддоне"

После попытки военного мятежа вбросы стали делать и о генерале Сергее Суровикине. Будто забыв, что именно он первым записал обращение к участникам известного похода, напоминая, что воины не могут отступить от защиты Родины, став жертвами интриг.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх