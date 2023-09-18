Военное обозрение

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Джон Кирби подтвердил отсутствие окончательного решения по отправке ракет ATACMS Украине

Джон Кирби подтвердил отсутствие окончательного решения по отправке ракет ATACMS Украине

Несмотря на некоторые публикации западной прессы о якобы скорой отправке на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, решения по ним до сих пор не принято.

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