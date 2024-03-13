В Белгороде украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом. Подробности ЧП

Другой беспилотник, по данным властей, упал в реку.На территории Белгорода украинский беспилотник на скорости врезался в жилой дом, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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