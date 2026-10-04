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Politico: Норвегия возвращается от возобновляемой энергетики к добыче на шельфе

Politico: Норвегия возвращается от возобновляемой энергетики к добыче на шельфе

Компания Equinor ASA, управляющая крупнейшим в Европе газоперерабатывающим комплексом в Карстё, отказалась от планов по развитию возобновляемой энергетики в пользу развития добычи на норвежском континентальном шельфе, пишет Politico.

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