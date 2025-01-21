Налоговая амнистия принесет в бюджет только 10 млрд в 2025 году

Бюджет пополнится примерно на 10 млрд рублей в 2025 году благодаря налоговой амнистии при дроблении, оценил для «Известий» эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексей Крылов.