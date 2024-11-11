Нетаньяху подтвердил участие Израиля в операции против 'Хезболлы' в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью СМИ подтвердил свою причастность к операции по подрыву пейджеров и устранению лидера 'Хезболлы' Хасана Насраллы, несмотря на протесты некоторых высокопоставленных чиновников оборонного ведомства.
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