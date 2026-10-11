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Царьград

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Над Ростовской областью за ночь сбили около 50 беспилотников

Над Ростовской областью за ночь сбили около 50 беспилотников

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили около 50 беспилотников над Ростовской областью, в том числе в Каменске, Новошахтинске и девяти районах региона.

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