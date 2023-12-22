Покупка жилья на вторичном рынке Москвы: Ваш путь к комфортному жилью Юлия ПономареваВ наше время многие люди мечтают о собственном жилье в столице России, и, безусловно, Москва предоставляет множество вариантов для реализации этой мечты.
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