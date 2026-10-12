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Индия планирует увеличить мощности аккумуляторных хранилищ почти в 50 раз

Индия планирует увеличить мощности аккумуляторных хранилищ почти в 50 раз Мощность систем хранения энергии на аккумуляторах в Индии может вырасти с нынешних 6,3 ГВт ч до 302 ГВт ч к 2032 году, прогнозируют аналитики инвестиционной индийской компании Nuvama.

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