В рамках акции, проведённой при сотрудничестве с Общественным советом по физической культуре и спорту при Ассоциации ветеранов СВО Краснодарского края, на домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги с саратовским «Автодором» была официально открыта «Трибуна защитников Отечества».