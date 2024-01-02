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Швеция сыграет с Чехией, США – с Финляндией в 1/2 финала МЧМ-2024

В 1/2 финала сборная Швеции сыграет с Чехией, команда США встретится с Финляндией. В четвертьфинале Чехия выбила Канаду (3:2), Швеция победила Швейцарию в овертайме (3:2 ОТ), Финляндия нанесла поражение Словакии (4:3 ОТ), а США разгромили Латвию (7:2), Полуфинальные матчи пройдут 4 января.

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