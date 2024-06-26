В Госдуме предложили штрафовать вонючих пассажиров в общественном транспорте

С предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, в котором просит рассмотреть возможность внесения поправок в Административный кодекс.
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