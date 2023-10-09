Два из трех лучших камерофонов мира создала Apple. iPhone 15 Pro занял третье место в рейтинге DxOMark – сразу после Huawei P60 Pro и iPhone 15 Pro Max

Специалисты DxOMark опубликовали результаты теста камеры iPhone 15 Pro. Уже по тому, что второе место занимал iPhone 15 Pro Max, можно было думать как минимум о месте в топ-5, но iPhone 15 Pro расположился сразу за «старшим братом», не уступив ему ни балла.
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