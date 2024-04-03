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Адвокаты Shell считают, что снижение выбросов навредит "зеленому переходу"

Адвокаты Shell считают, что снижение выбросов навредит "зеленому переходу" Гаагский окружной суд заслушал аргументы юристов нефтяной корпорации Shell по поводу требования о немедленном снижении выбросов.

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