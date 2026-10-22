«Недостающее звено» — так в октябре 1774 года Континентальный конгресс назвал провинцию Квебек. Спустя четырнадцать месяцев его солдаты пытались взять столицу провинции штурмом.
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