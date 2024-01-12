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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Борьба со снегом в уральских городах выходит на новый уровень: кто справляется современнее

Борьба со снегом в уральских городах выходит на новый уровень: кто справляется современнее

На Урале и в Сибири вновь неожиданно наступила зима – эта шутка об уборке снега была бы смешной, но. Труда добавляют коммунальщикам обильные снегопады, к тому же уборку дорог ухудшают резкие перепады погоды, из-за которых после оттепели морозы превращают городские улицы в ледовые катки.

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