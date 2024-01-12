Борьба со снегом в уральских городах выходит на новый уровень: кто справляется современнее

На Урале и в Сибири вновь неожиданно наступила зима – эта шутка об уборке снега была бы смешной, но. Труда добавляют коммунальщикам обильные снегопады, к тому же уборку дорог ухудшают резкие перепады погоды, из-за которых после оттепели морозы превращают городские улицы в ледовые катки.