Военное обозрение

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Великобритания призвала не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

Великобритания призвала не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024

Российские и белорусские спортсмены не должны возвращаться к участию в Олимпиаде-2024. С таким призывом к спонсорам Олимпийских игр обратилась министр культуры Великобритании Люси Фрейзер, сообщает издание The Guardian.

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