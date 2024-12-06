Астраханские корабелы построят 4 судна для Казахстана

Ранее иностранному заказчику уже передали несамоходные шаланды для транспортировки грунта и два земснаряда, предназначенные для проведения дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.
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