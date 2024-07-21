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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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БДИны яңадан тапшырганнан соң тагын 122 чыгарылыш сыйныф укучысы 100 балл җыйган

Бердәм дәүләт имтиханын яңадан тапшырган вакытта тагын 122 чыгарылыш сыйныф укучысы 100 балл җыйган. Бу хакта РИА Новости агентлыгы Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенә (Рособрнадзор) сылтама белән хәбәр итә.

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