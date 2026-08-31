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Аргументы и Факты

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Кардиолог Слизова озвучила признаки, предшествующие инфаркту

Кардиолог Слизова озвучила признаки, предшествующие инфаркту

Инфаркт миокарда редко развивается абсолютно внезапно. О тревожных сигналах, появляющихся за несколько дней до сердечной катастрофы, в беседе с «Лентой.

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