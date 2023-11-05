Председатель СК России поручил представить доклад по информации о противоправных действиях работников досугового заведения в Кемерово

В социальных сетях размещена публикация о том, что в одном из досуговых заведений города Кемерово произошел конфликт, в ходе которого охранники ночного клуба применили насилие и специальные средства к посетителям.
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