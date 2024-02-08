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Представленные на российском рынке новые авто из КНР существенно подешевели в феврале

Представленные на российском рынке новые авто из КНР существенно подешевели в феврале

В начале нового года дилеры, представляющие китайские автомобили на российском рынке, устроили своеобразное соревнование по предоставлению покупателям скидок на автомобили из наличия 2023-го года выпуска.

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