Представленные на российском рынке новые авто из КНР существенно подешевели в феврале

В начале нового года дилеры, представляющие китайские автомобили на российском рынке, устроили своеобразное соревнование по предоставлению покупателям скидок на автомобили из наличия 2023-го года выпуска.
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