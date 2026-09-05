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Biden-Appointed Judge Dismisses DOJ Lawsuit Against New Jersey Law Restricting ICE Operations

Biden-Appointed Judge Dismisses DOJ Lawsuit Against New Jersey Law Restricting ICE Operations

Biden-Appointed Judge Dismisses DOJ Lawsuit Against New Jersey Law Restricting ICE Operations Authored by Troy Myers via The Epoch Times, A district judge ruled on Friday that New Jersey can continue restricting federal immigration officers from using state property for immigration enforcement-related purposes.

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