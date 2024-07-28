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Не только о футболе

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Победы ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», Медведев прошел Хиджикату, пловец Сомов выбыл в полуфинале, поул Леклера из-за штрафа Ферстаппена, критика церемонии открытия Олимпиады-2024 и другие новости

Победы ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», Медведев прошел Хиджикату, пловец Сомов выбыл в полуфинале, поул Леклера из-за штрафа Ферстаппена, критика церемонии открытия Олимпиады-2024 и другие новости

1. В Мир РПЛ «Динамо» победило «Локомотив» в дерби (3:1), «Зенит» разгромил «Рубин» в гостях (4:0; Глушенков опять забил, а Вендел отдал уже 5 ассистов!), ЦСКА крупно обыграл «Пари НН» на выезде (3:0), а «Акрон» впервые выиграл в чемпионате России, победив «Факел» (2:0).

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Комментарии
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Максим Комаров
Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о потенциальной борьбе за чемпионство в РПЛ. — Не кажется, что в России есть клуб, с которым невозможно бороться? — Давай так, сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Мы сыграем с «Зенитом», а после увидим, где мы есть. Не хочу нас сравнивать с кем-то. Понятно, что мы — величайший клуб России. Если говорить о команде, то мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Давайте смотреть от игры к игре, — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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6 час.
Максим Комаров
Все, Бабич уже снова величайший. В принципе, это неплохо. И это очень все знакомо.
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6 час.

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