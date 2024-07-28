Победы ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», Медведев прошел Хиджикату, пловец Сомов выбыл в полуфинале, поул Леклера из-за штрафа Ферстаппена, критика церемонии открытия Олимпиады-2024 и другие новости

1. В Мир РПЛ «Динамо» победило «Локомотив» в дерби (3:1), «Зенит» разгромил «Рубин» в гостях (4:0; Глушенков опять забил, а Вендел отдал уже 5 ассистов!), ЦСКА крупно обыграл «Пари НН» на выезде (3:0), а «Акрон» впервые выиграл в чемпионате России, победив «Факел» (2:0).
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