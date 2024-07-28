Победы ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», Медведев прошел Хиджикату, пловец Сомов выбыл в полуфинале, поул Леклера из-за штрафа Ферстаппена, критика церемонии открытия Олимпиады-2024 и другие новости

Максим Комаров

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о потенциальной борьбе за чемпионство в РПЛ. — Не кажется, что в России есть клуб, с которым невозможно бороться? — Давай так, сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Мы сыграем с «Зенитом», а после увидим, где мы есть. Не хочу нас сравнивать с кем-то. Понятно, что мы — величайший клуб России. Если говорить о команде, то мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Давайте смотреть от игры к игре, — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.